Representante Levin: Cambio climático aumentará la migración

La migración irregular hacia Estados Unidos es causada en parte por el cambio climático y los efectos que en países de Centroamérica causaron los recientes fenómenos atmosféricos.

Así dijo el representante Andy Levin en una audiencia que desarrolló este miércoles 14 de abril el Comité de Asuntos Exteriores del Congreso de Estados Unidos.

En la reunión, el Comité abordó las causas fundamentales que motivan la movilización de miles de centroamericanos hacia el norte del continente.

Hurricanes Eta and Iota devastated Guatemala and Honduras last year. Experts say that as the impacts of climate change intensify, we should expect to see even more migration northward.

Taking #ClimateAction helps address the root causes of migration from Central America. pic.twitter.com/YASKSxIwDG

