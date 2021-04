Rafael Nadal cae en cuartos de final del Abierto de Montecarlo

El español Rafa Nadal, número tres mundial y que aspiraba a un duodécimo título en el Masters 1000 de Montecarlo, quedó eliminado este viernes en los cuartos de final del torneo monegasco al perder 6-2, 4-6 y 6-2 ante el ruso Andrey Rublev, octavo de la clasificación mundial.

“Cuando te mides a un jugador tan bueno y juegas mal, pierdes. Así son las cosas”, se resignó Nadal, que consideró “desastroso” su servicio en este partido.

Rublev jugará en la siguiente ronda contra el noruego Casper Ruud (27º), que eliminó al vigente campeón del torneo de Montecarlo, el italiano Fabio Fognini (18º) por 6-4 y 6-3.

El anochecer de Montecarlo viene acompañado de un sorpresón. Es el qué y el cómo, también el cuándo. Andrey Rublev le dio un buen revolcón a Nadal en los cuartos del torneo de Montecarlo. Escribe @AlejandroCiriza https://t.co/wtaN5sHJWu — EL PAÍS Deportes (@elpais_deportes) April 16, 2021

Montecarlo se ha despedido de varias estrellas

El jugador ruso ya disputó una semifinal en un Masters 1000 a principios de este mes, en Miami sobre pista dura, pero cayó en ella ante el polaco Hubert Hurkacz.

Montecarlo sigue viendo el adiós de grandes nombres. El número dos mundial, el ruso Daniil Medvedev, fue baja por un test positivo al covid-19 antes del inicio del torneo, mientras que el número uno Novak Djokovic cayó en octavos de final.

Rublev destacó lo difícil que es jugar y ganar ante Nadal.

¡El día soñado de Andrey Rublev!

Cuando era niño le pidió una foto a Rafa Nadal, su máximo ídolo. Hoy, le pudo ganar su primer partido. ¡Inolvidable! pic.twitter.com/rL4B8FhKrw — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) April 16, 2021

“Para él debe ser increíblemente difícil jugar con esta presión de tener que ganar siempre. Estoy impactado por el nivel al que él puede jugar a pesar de esa presión. Es mucho más fácil jugar cuando no tienes nada que perder”, comentó.

Rublev ganó el primer set en 38 minutos y parecía ir directo hacia la victoria cuando se puso 4-2 en el segundo. Pero Nadal despertó ahí y teminó remontando esa manga, para forzar un tercer set en el que el ruso fue físicamente superior, poniéndose pronto 5-1 y cerrando la victoria a continuación con el 6-2 definitivo del tercer set.

“Este torneo es importante para mí desde el inicio de mi carrera, así que estoy triste por haber perdido. He desperdiciado una ocasión de comenzar bien mi temporada sobre tierra batida, pero es lo que hay. No es momento para quejarse. Si no eres capaz de hacer algo sobre la pista, no sirve luego de nada quejarse”, afirmó Nadal.

Con 23 años, Andrey Rublev ya le puede contar al mundo que logró vencer a RAFA NADAL en POLVO DE LADRILLO. ¡Felicitaciones! 👏🏻🎾 pic.twitter.com/0zPd8z50uh — SportsCenter (@SC_ESPN) April 16, 2021

“Todo lo que puedo hacer es ir a Barcelona (el torneo ATP comienza allí el lunes) y continuar entrenándome para tratar de arreglar lo que no ha funcionado”, señaló.

Nadal cerró así con mal sabor este primer torneo de su temporada de tierra batida, donde tendrá la misión de revalidar su corona en Roland Garros (30 mayo-13 junio).

El jugador mallorquín no participaba en ningún torneo desde su eliminación en febrero en los cuartos de final del Abierto de Australia.

Un-BWEEH-lievable 🤯@AndreyRublev97 upsets childhood idol Nadal 6-2 4-6 6-2 in a thriller to reach the Monte Carlo last 4!#RolexMCMasters pic.twitter.com/auQdEcV4Gg — Tennis TV (@TennisTV) April 16, 2021

*Con información de AFP