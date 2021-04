Tatiana habla de la trágica muerte de la mamá de Luis Miguel

La desaparición de Marcela Basteri, madre de Luis Miguel, sigue siendo todo un misterio en el mundo del espectáculo.

Y aunque es un tema delicado, hace varios años surgió la versión de que habría muerto de forma trágica en una fiesta, rumor que fue recordó la cantante Tatiana.

Fue durante una entrevista para el programa “Ventaneando”, en donde la estrella de la música infantil habló de la ocasión en que ella y su madre estuvieron cuidando de Sergio, el hermano menor de “El Sol” durante un viaje de España a México.

“Nos fuimos por él, fue una casualidad que Luisito Rey por medio de Miguel Blasco fue que nos dijo que si podíamos llevar a Sergio a México”, detalló Tatiana.

“Yo creo que Luis Miguel no sabía, Luisito Rey nos vio en el aeropuerto y rápido se acercó a nosotros”, recordó Tatiana.

Asimismo, la “cantante de los niños” recalcó: “Nos dijo: ‘Oigan, necesito pedir un favor muy grande, que si ustedes cuidan a Sergito mientras vuela para México”.

“Cuando aterrizamos ya estaban esperándolo, no me acuerdo quien, Me acuerdo que eran dos señores”, agregó Tatiana.

La muerte de la mamá de Luis Miguel…

Sin embargo, un detalle que no logró pasar por alto fue la ausencia durante este viaje de Marcela Basteri, madre del pequeño, quien presuntamente ya habría muerto.

“Yo creo que ya estaba muerta Marcela, porque eso sí se nos hizo muy raro que iba sin su mamá hacía México”, resaltó.

En ese tiempo ya corría el rumor de la trágica forma en que murió la madre de Luis Miguel.

“Todos sabemos que no está viva, es un secreto a voces en el medio artístico, sobre todo de los mayores, de la gente importante dentro de la televisión”, agregó la artista.

Finalmente dijo que la mamá de Luis Miguel había muerto ahogada en una fiesta en Italia o en España.