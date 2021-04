Otro tiroteo en Estados Unidos: un muerto y dos heridos en un supermercado

Al menos una persona murió y otras dos resultaron heridas tras un tiroteo en un supermercado de la cadena Stop & Shop en Long Island, Nueva York, informaron este martes autoridades de Estados Unidos.

El incidente ocurrió a eso de las 10:00 horas (locales) en una tienda ubicada en la comunidad de West Hempstead, unos 15 kilómetros al este del distrito de Queens.

Citado por CNN, Patrick Ryder, comisionado de la Policía del Condado de Nassau, precisó el tiroteo se produjo en la oficina del gerente del supermercado, en un nivel superior de la tienda.

Según la policía, la víctima mortal es un hombre de 49 años de edad, quien aparentemente era empleado del lugar. No se conocen las identidades de las otras dos personas que resultaron heridas en el ataque.

“Ha habido una situación con un tirador activo en el Stop & Shop de West Hempstead”, escribió el Departamento de Policía del Condado de Nassau en su cuenta de Twitter.

There has been an active shooter situation at the West Hempstead Stop & Shop. The #NassauCountyPD is canvassing the area & nearby schools have been notified to lock down & secure their buildings. The subject has not been apprehended yet & we ask that area residents remain indoors — NCPD (@NassauCountyPD) April 20, 2021

Sospechoso detenido

La Policía del Condado de Nassau advirtió en un primer momento que el sospechoso no había sido detenido y que había sido calificado como “persona de interés”. Posteriormente, este fue identificado como Gabriel DeWitt, de 30 años de edad.

The Person of Interest involved is Gabriel DeWitt Wilson, age 30. He is approx. 6'2" & wearing a black baseball hat and a black sweatshirt, & was last seen heading westbound on Hempstead Turnpike. Please call 911 immediately if you have any information. #NassauCountyPD (2/2) pic.twitter.com/qBcVNSjuF5 — NCPD (@NassauCountyPD) April 20, 2021

“Esta es una persona de interés, esa persona de interés que creemos es el atacante”, dijo el comisionado Ryder, señalando que el atacante “abandonó la escena y se le vio todavía portando la pistola”.

En tanto, Christine Geed, portavoz del Condado de Nassau, dijo que la policía se encontraba inspeccionando el área, y que las escuelas cercanas permanecían cerradas como medidas de precaución. A los vecinos, además, se les recomendó asegurar sus puertas.

En un nuevo tuit, publicado hacia el mediodía, la Policía confirmó el arresto del sospechoso y se solidarizó con las víctimas.

The #NassauCountyPD can confirm that the subject has been apprehended and taken into custody. Our thoughts are with those who were killed and injured today. pic.twitter.com/HKAtfvntej — NCPD (@NassauCountyPD) April 20, 2021

De momento, las autoridades no tienen un motivo para el tiroteo.