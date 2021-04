Tras mostrar su atributos, Ariadne Díaz habla de sus cirugías

La mayoría de celebridades se se someten a algunos retoques estéticos para reparar un daño en su cuerpo o simplemente mejorar algún aspecto físico, esto último fue lo que Ariadne Díaz confesó haber hecho.

La actriz compartió con sus seguidores en Instagram una historia sobre la única vez que visitó el quirófano para someterse a una operación estética.

A través de las historias, respondió a una pregunta de uno de sus seguidores, reveló toda la verdad, diciendo:

“Me operé las bubis quien sabe hace cuántos años… Ya había hecho ‘Muchachitas’, fue antes de Mañana es para Siempre”.

Aprovechó el tema para desmentir todos los rumores que aseguran tiene implantes en los glúteos o se ha sometido a otras operaciones.

Este último surgió luego de publicar una sexy foto junto a su pareja disfrutando de las playas de Puerto Vallarta, donde presumió su atlética figura.

Dijo “Pero me da risa porque según la gente que observa, ellos saben qué implante tengo pero en la pompa, o sea, saben el modelo y todo. No saben la risa que me causa porque lo único que me he operado en la vida son las bubis”.

Otras confesiones de la actriz

Ariadne Díaz también estuvo comentando sobre las otras operaciones que el público asegura se ha hecho, como la nariz.

“Digo, wey, tengo los cachetes diferentes porque era una niña y crecí, entonces, ya no tengo tanto cachete y la nariz pues debería tenerla igual, pero ¿Qué la nariz no crece? No manchen!”.

También dijo que antes solía molestarle todas estas señalaciones sobre su persona pero ahora solo se las toma con humor.