Anuel AA y Karol G rompen el silencio y confirman su ruptura

La famosa pareja del género urbano ha acabado con las especulaciones, las dudas y los rumores. En una transmisión en vivo por Instagram, Anuel AA confirmó que desde hace unos cuatro meses, se acabó su relación con la artista colombiana Karol G.

“He visto muchas cosas de que Anuel y Karol se alejaron o se dejaron e inventándose historias bien locas de ella y de mí también. Karol y yo, ahora mismo, no estamos juntos. Llevamos como cuatro meses que no estamos juntos. No tenemos una mala relación ni comunicación, estamos bien”, detalló el boricua.

Con estas afirmaciones, Anuel AA rompió su silencio y quiso poner fin a las inquietantes preguntas de seguidores y medios de comunicación que no tenían claro cuál era el verdadero estado de su relación.

“Obviamente yo la amo y ella me ama, pero ya, definitivamente, Karol decidió tomar su rumbo y yo también”, agregó Anuel AA a sus declaraciones.

En marzo, Karol G afirmó en una entrevista que su noviazgo seguía estable y que se trató de un espacio que se dieron en las plataformas digitales.

“Anuel y yo decidimos alejarnos de las redes sociales porque nos convertimos en un blanco. Si algo definitivo sucediera, seremos nosotros los que lo comuniquemos”, aseguró la famosa.

Ahora, Karol G ha compartido dos historias en donde confirma la ruptura.

“Si ya solo aceptarlo es difícil, imagina tenerlo que hacer ante millones de personas. Por mucho tiempo tratamos de alejar nuestra relación de las redes sociales para cuidarnos. Nunca utilizamos nuestra relación para hacer marketing ni hoy, ni hace casi 3 años que todo comenzó. Éramos dos personas con vidas públicas que queríamos tener una relación normal como cualquiera”, comenta la colombiana.

Por último, Karol G agradeció a sus fans que los acompañaron en su aventura del amor y confesó que sigue amando a Emmanuel (Anuel) y a su familia.