FOTO. Valeria Marín muestra con orgullo su celulitis y juanetes

Valeria Marín ha demostrado una seguridad en sí misma al publicar una foto en su cuenta de Instagram que dejó con la boca abierta a todos.

La presentadora deportiva dejó al descubierto la celulitis de su cuerpo y sus juanetes, con la intención de mandar un mensaje importante a todas las mujeres.

“Sí, les presento la celulitis y mis juanetes. Lo que tú podrías ver cómo potencial de crítica o juicio yo lo veo como agradecimiento. ¿Por qué? Porque estoy sana, porque mis piernas me mantienen firme y me ayudan a dar cada paso”, empezó a contar.

“Normalicemos la celulitis o cualquier detalle que pensarías que es un ‘defecto’… porque no, no lo es”, agregó en la publicación.

Además habló de los juanetes, señalando que “son incómodos y dolorosos por momentos”

“Pero también les agradezco que puedo caminar, correr y saben qué NO pararé… si te parecen asquerosos (porque me lo han dicho) jajajaja no sabes lo cool que son mis Johnny’s”.