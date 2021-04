Una mujer dio a luz en la veterinaria Animal Planet Guatemala y Fundación Fichulais, ubicada en la zona 10 de la Ciudad de Guatemala. Fue asistida por la profesional y también actriz guatemalteca, Vivian Marroquín.

“Histórico momento en el que nos vimos con urgencia en la necesidad de atender un parto humano, de familia víctima del precario sistema de salud de un país gobernado por la corrupción”, relató Marroquín en su cuenta de Facebook.

De acuerdo con lo relatado por la veterinaria, en un hospital capitalino no quisieron atender la emergencia, debido a que “le dijeron a la mamá que no atendían porque eran exageraciones y no estaba dilatada y para colmo si no llevaba mascarilla, no la dejaban entrar al hospital. (o sea, que los presupuestos de millones, no son capaces de proveer una mascarilla)”, contó.

El nombre de la mujer que dio a luz no fue revelado, tampoco el del hospital que le negó la atención.

Agregó que al momento de atender el parto no se contó con camilla para ingresarla, “pero si brazos para cargarla, nuestra vocación y humanidad hizo que todo saliera a la perfección. Lloramos todos y bendito sea el momento en el que atravesaron el carro frente a nosotros”.

Marroquín indicó que su equipo de trabajo de forma decidida “corrieron al auxilio” al auxilio de la mujer que dio a luz.

“Si alguien le quiere obsequiar pañales o algún detalle de solidaridad, es bienvenido. Un bebé salvado de la muerte o sufrimiento fetal”, concluyó la publicación de la actriz.