Famosos envían apoyo al pueblo colombiano tras terribles protestas

El manejo de la pandemia del COVID-19, la cual ha contagiado a más de 3 millones de personas en ese país, sumado a la reforma tributaria que propuso el Gobierno, llevó a los colombianos a salir a las calles a marchar contra de esta y a expresar su inconformidad.

El pasado 28 de abril se convocó a un Paro Nacional para expresarse en contra de la reforma tributaria, la cual hace unos días el presidente de Colombia, Iván Duque, aseguró que tendría algunos cambios. No obstante, eso no fue suficiente para que las personas dejarán de protestar.

Estas protestas ya han dejado varios muertos cientos de heridos, informa la AFP.

Ante las marchas, varios cantantes y famosos han expresado su apoyo al pueblo colombiano por el movimiento que se ha generado.

El cantante colombiano, Juanes, expresó su apoyo al pueblo pero también solicitó un llamado a la calma.

“Presidente @IvanDuque le pido que escuche y se conecte con el pueblo retirando la reforma tributaria, el país está ardiendo y será peor sino reacciona”, comentó antes de conocerse víctimas mortales. “Colombia, un llamado a la calma por favor, al sosiego, a deponer la violencia y cuidar la vida. Nos queda siempre la palabra para transformarnos sin destruirnos”, agregó al conocer que varias personas habían muerto durante las manifestaciones.

J Balvin expresó su desacuerdo con la reforma tributaria e invitó a deportistas, músicos e influencers a manifestarse al respecto.

También al conocer el número de víctimas agregó en su cuenta de Instagram: “Necesitamos paz y amor, se perdió el control de la situación. Esto es de derechos humanos !!! We need help Colombia 🇨🇴 needs help SOS . @ivanduquemarquez paremos esta guerra civil”.

Karol G pidió ayuda internacional y compartió una serie de imágenes fuertes:

“MI AMADA COLOMBIA…🇨🇴 Estamos viviendo momentos tristes, dolorosos…. La intolerancia e incertidumbre se han apoderado de nuestras vidas… por tanto y más, me uno invitándolos a pensar profundamente en buscar una verdadera PAZ y concientizarnos profundamente en que la unica salida es la tolerancia… fortalecernos para encontrar la calma, el sosiego, a través del diálogo, la transparencia, cuyo fin primordial y contundente sea el camino para CUIDAR VIDAS. NO MAS MUERTES, NO MAS AGRESIONES”, comentó Maluma en sus redes sociales.