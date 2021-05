CC denegó en definitiva amparos por la aprobación de reformas a la Ley de ONG

La Corte de Constitucionalidad (CC) denegó en definitiva los amparos interpuestos contra el Congreso de la República y el presidente, Alejandro Giammattei, por la aprobación de las reformas a la Ley de Organizaciones no Gubernamentales, aprobado en 2020.

“Por unanimidad declaró sin lugar los amparos en suspenso (…) por la entrada en vigencia del acuerdo gubernativo 4-2020. En consecuencia, se revoca el amparo provisional otorgado en auto emitido el dos de marzo de 2020”, indicó la alta corte en sus redes sociales.

Denegaron amparos

Al respecto de dicha resolución, el presidente de la CC, magistrado Roberto Molina Barreto, señaló que denegaron los amparos debido a la aprobación de las reformas a la Ley de Organizaciones no Gubernamentales aprobados en 2020.

“El fondo en términos muy generales y concretos, es que el amparo no es la vía para atacar una ley de carácter general”, aseveró.

Asimismo, aseguró que en sesión plenaria por unanimidad, aunque con dos votos concurrentes, de los magistrados José Francisco de Mata Vela y María Cristina Fernández García, declaró sin lugar el amparo otorgado en 2020 por la séptima magistratura que dejó en suspenso la entrada en vigencia de la ley de ONG.

El magistrado señaló que esto significa que al no haber amparo provisional, porque fue revocado y de considerarlos prudentes, el presidente Giammattei, ya que había sancionado la ley, tendrá que publicarla para que entre en vigencia.

Rechazaron reformas

Varias organizaciones presentaron las acciones por la aprobación, por parte del Congreso de la República de Guatemala, del Decreto 4- 2020, en sesión celebrada el once de febrero de dos mil veinte, que contiene reformas a la Ley de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo, en la cual señalaron que era una amenaza y violatoria a los derechos de libertad de acción, de asociación, a la libre emisión del pensamiento, y a la participación ciudadana.

Ley de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo y algunos de los artículos del Decreto Ley 106 Código Civil señala que “se hace necesario que dichas organizaciones no lucrativas se desempeñen de conformidad con sus estatutos, con la transparencia del caso mediante su inscripción en las distintas entidades del Estado que tengan relación con sus fines, para que obligatoriamente rindan cuentas de sus gestiones y actividades para las que fueron creadas y evitar con ello, la utilización de los recursos con que cuenten, sean de procedencia nacional o extranjera, en temas que no sean para los que fueron creadas, facilitándoles con ello el cumplimiento de sus fines y objetivos…”

Ante lo anterior, una de las organizaciones amparistas, Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos, señaló que “repudian la resolución de la CC que niega de forma definitiva los amparos contra la Ley de ONG, lo cual representa un grave retroceso en materia de Derechos Humanos y una clara amenaza a quienes defienden la libertad de asociación y evidencia el actuar malicioso de la actual Corte la Impunidad”.

* Con información de Juan Carlos Chanta.