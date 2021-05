Andrea Meza de México se corona como Miss Universo 2021

La 69 edición del Miss Universo tuvo lugar esta noche en Hollywood, Florida, Estados Unidos, en el Semiole Hard Rock Hotel & Casino.

Un total de 74 participantes formaron parte del evento, el cual fue conducido por Mario López, y la Miss Universo 2012, Olivia Culpo.

Las concursantes tuvieron varias actuaciones y formaron parte de varias pasarelas con el fin de demostrar sus destrezas.

Sin embargo, Andrea Meza , representante de Brasil, se coronó como la ganadora absoluta del evento de belleza.

Muy emocionada, la joven recibió la corona de manos de Zozibini Tunzi, Miss Universo 2019.

Recordemos que debido a la pandemia del coronavirus, esta edición del certamen fue retrasada por casi seis meses en relación a la 2019.

En una primera ronda, 21 candidatas fueron elegidas para continuar en la contienda, la sorpresa de esta parte, el nombramiento de dos participantes centroamericanas.

En este caso, la representante de Nicaragua, Ana Marcelo e Ivonne Cerdas, de Costa Rica lograron colarse en dicho top.

Posteriormente, este número se redujo a 10, para terminar con 5 finalistas, siendo ellas las representantes de México, India, Brasil, República Dominicana y Perú.

Un Miss Universo lleno de sorpresas…

Asimismo, se reveló el nombre de la ganadora a Mejor traje de fantasía. Fue la representante de Birmania quien ganó el premio.

La joven aprovechó para lanzar un duro mensaje sobre la situación que atraviesa su país.

Posteriormente, las cinco finalistas India, México, Perú, Brasil y República Dominicana fueron sometidas a dos rondas de preguntas, con el fin de convencer al jurado.

La competencia estuvo muy reñida, pero finalmente el jurado calificador deliberó el resultado final, el cual benefició a Andrea Meza, quien se mostró muy emocionada al escuchar su nombre como ganadora.

El toque musical de la velada estuvo a cargo del cantante puertorriqueño Luis Fonsi, quien se ganó el aplauso del público con su participación.