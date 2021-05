Fuerza Aérea de Estados Unidos encabezará próximo ejercicio conjunto del Comando del Sur en el país

La Embajada de los Estados Unidos en Guatemala dio a conocer que la 12a. Fuerza Aérea de Estados Unidos (Fuerza Aérea del Sur o AFSOUTH) encabezará el próximo ejercicio del Comando Sur de los Estados Unidos en Guatemala.

Esto fue dado a conocer mediante un comunicado compartido por la Embajada de los Estados Unidos en Guatemala y en las redes sociales de la unidad castrense estadounidense.

#RS21 is a multi-national training opportunity with real world benefits for #Guatemala, #Honduras, and #ElSalvador through medical engagements as well as civil engineering projects!

