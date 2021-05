Guastatoya podría ser sancionado por salir con una bandera de Israel al terreno de juego

Guastatoya cayó eliminado en semifinales ante Santa Lucía Cotzumalguapa. El Pecho Amarillo perdió 1-2 (1-3 en el global) y se quedó sin la posibilidad de pelear por el bicampeonato.

Pero, lo más llamativo se dio antes del encuentro. Y es que, los futbolistas de Guastatoya posaron para la foto oficial con una bandera de Israel, algo que no se había dado en la Liga Nacional.

Sin embargo, las reglas de la FIFA establecen que los clubes no pueden posar con estas banderas y el club podría recibir una sanción por parte de las autoridades competentes.

@CD_Guastatoya – @FC_Cotz la regla 4 específica que los equipos no deben mostrar indumentaria y objetos con mensajes políticos. En este caso los árbitros deberán informar para que la liga sancione con base a su reglamento. pic.twitter.com/oaFmHXfitr — VAR502 (@VAR502GT) May 16, 2021

Guastatoya violó la regla 4 del juego

El punto 5, de la Regla 4 del juego, establece lo siguiente:

5. Eslóganes, mensajes, imágenes y publicidad

El equipamiento no deberá contener eslóganes, mensajes o imágenes de carácter político, religioso o personal. Los jugadores no deberán mostrar ropa interior con eslóganes, mensajes o imágenes de carácter político, religioso, personal o publicitario que no sea el logotipo del fabricante. En caso de infracción, el jugador o el equipo serán sancionados por el organizador de la competición, la federación nacional de fútbol o la FIFA.

Sin embargo, la sanción que pueda recibir Guastatoya dependerá del árbitro del encuentro, el señor Mario Escobar, ya que el juez del encuentro tendría que elevar un informe a la Liga y la Fedefut sobre lo sucedido antes del inicio del encuentro.

El exárbitro y ahora analista Jonathan Polanco le explicó a Emisoras Unidas si puede proceder una sanción al equipo pecho amarillo.

“Eso dependerá de la Liga y su reglamento. Las reglas de juego sólo estipulan que el árbitro debe elevar informe sobre el incidente. Es la liga o Federación quien debe actuar con base a sus reglamentos”, explicó el exárbitro nacional.

Israel agradece el apoyo de Guastatoya

La cuenta verificada de Twitter, Israel en Español (@IsraelInSpanish), agradeció el gesto de Guastatoya, previo al juego ante Santa Lucía Cotzumalguapa por las semifinales del Clausura 2021.

“Una foto desde Guatemala que nos emociona: Muchas gracias CD Guastatoya por su apoyo a nuestro país ante los constantes ataques terroristas”, escribieron en Twitter.

Una foto desde #Guatemala que nos emociona: Muchas gracias @CD_Guastatoya por su apoyo a nuestro país ante los constantes ataques terroristas. pic.twitter.com/6NWoTBmUZH — Israel en Español (@IsraelinSpanish) May 16, 2021