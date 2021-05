VIDEO. Guatemala debuta con victoria en el Premundial de Futbol Playa

La Selección Nacional de Guatemala de Futbol Playa debutó este lunes en el Premundial de Concacaf contra la Selección de Bahamas en el Complejo Deportivo de la Fedefutbol en Alajuela, Costa Rica.

El conjunto nacional empató 3-3 en el tiempo regular ante la Selección caribeña, Guatemala desperdició una ventaja de 3-1 y a falta de 40 segundos para el final Bahamas empató, por lo que el juego se fue a tiempos extras para posteriormente decidirse en penales.

En la tanda de penales el conjunto nacional se impuso 1-3 a la Selección de Bahamas y sumaron un punto en su debut en la competición.

Este lunes arrancó el Campeonato de Fútbol de Playa de Concacaf 2021, pque se juega en Alajuela, Costa Rica, del 17 al 23 de mayo de 2021.

El torneo se jugará en su totalidad en el Complejo Deportivo FEDEFUTBOL Plycem, en Alajuela, Costa Rica. Después del juego de todos contra todos entre el 17 y el 19 de mayo, los que terminen en primer y segundo lugar en cada grupo y los dos mejores en tercer lugar avanzarán a la fase eliminatoria.

