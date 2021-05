Integrantes de la Asociación de Dignatarios de la Nación presentaron una solicitud de antejuicio contra el diputado al Congreso, Mario Taracena.

Lo señalan de cometer el delito de abuso de autoridad en forma continuada por su actuar como presidente de la comisión pesquisidora a cargo de los antejuicios contra dos magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC).

Amanda Santizo, en representación de la agrupación, dijo que desde que fue designado como presidente de la sala legislativa, Taracena ha actuado fuera de sus funciones.

Según ella, el parlamentario incumplió con lo que establece la ley en materia de antejuicio en el artículo 17, y el artículo 4 de la Ley Orgánica del Organismo Ejecutivo.

“Desde que envió un oficio sin contar con los votos de los integrantes de la comisión, desde ese momento incurrió en el delito de abuso de autoridad”, destacó.

Compartió que a pesar de ello, los dignatarios dijeron que iban a esperar que se dilucidara el trámite del antejuicio.

Sin embargo, a su criterio, el diputado ha continuado solicitando información que no está permitida por la ley, porque no tiene las facultades ni cuenta con los votos de los demás miembros de la comisión.

#AHORA Integrantes de la Asociación de Dignatarios de la Nación plantea retiro de antejuicio contra el diputado Mario Taracena, por el delito de abuso de autoridad en forma continuada | Vía @EBercian_PN pic.twitter.com/npLnxwfSTb — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) May 19, 2021

“En ese sentido, la Asociación de Dignatarios de la Nación, que tiene el compromiso por la Asamblea Nacional Constituyente de velar por el efectivo cumplimiento de Constitución, se vio en la obligación de plantear esta acción”, enfatizó Santizo.

Además, dijo que el proceso de antejuicio, que es legal y serio, Taracena lo está convirtiendo “en un circo político”.

De igual forma, la entrevistada aseguró que el antejuicio contra el diputado de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) está debidamente fundamentado, por lo que esperan que avance y se le permita al Ministerio Público abrir una investigación en su contra.

Comisión pesquisidora

La comisión pesquisidora que preside Taracena conoce las diligencias contra Gloria Porras y Francisco de Mata Vela.

Las peticiones de retiro de inmunidad contra los magistrados de la Corte de Constitucionalidad fueron presentadas en 2019 por la Asociación de Dignatarios de la Nación.

Sin embargo, fue recientemente cuando la Corte Suprema de Justicia (CSJ) remitió los expedientes al Congreso.

#EUNacionales Entre otros puntos, se abordó el poder citar a la parte denunciante y la acusada para conocer sus puntos de vista.https://t.co/LwKXkulNT4 — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) April 13, 2021

Taracena señala a dignatarios

El diputado Taracena publicó un mensaje en su cuenta de Twitter en el que hizo referencia a supuestas ilegalidades cometidas por la Asociación de Dignatarios de la Nación.

“Si no entregan cuentas de los Q600,000 que recibieron, (los integrantes de) la asociación pueden ir a parar a la cárcel. Tres veces he pedido la información y se me ha negado. Se les va a tener que solicitar por medio de un juez. ¿Por qué tanto miedo?”, escribió.

Si no entregan cuentas de los Q600,000 que recibieron, la Asociación de Dignatarios de la Nación pueden ir a parar a la cárcel. Tres veces he pedido la información y se me ha negado. Se les va a tener que solicitar por medio de un juez. Por qué tanto miedo? — Mario Taracena (@MarioTaracena) May 19, 2021

* Con información de Edwin Bercián, Emisoras Unidas 89.7