Solórzano Foppa: “Estoy confiado en que se va a hacer justicia”

El exsuperintendente de Administración Tributaria, Juan Francisco Solórzano Foppa, se pronunció acerca de su captura y rechazó los señalamientos que hace en su contra el Ministerio Público (MP).

Mientras se encontraba en la Torre de Tribunales, a donde fue trasladado tras ser aprehendido en un sector de la zona 13 capitalina, brindó algunas palabras.

Expuso que tuvo conocimiento de que la Fiscalía contra Delitos Electorales coordinó el operativo por el expediente en el que se le señala a él y otras 14 personas.

“Es por un caso en donde hay alteración en un acta de un comité pro formación de un partido político”, dijo.

Agregó que es un tema que ya de alguna forma se dilucidó ante el Tribunal Supremo Electoral, pero que se volverá a aclarar ante las autoridades competentes.

Consideró que no tiene ninguna responsabilidad, pero a su criterio, es algo que habrá que confirmarse, para lo cual dijo estar dispuesto a presentarse las veces que sean necesarias.

“Ejerzo la profesión liberal profesional como abogado. He sido defensor de muchas personas que han sido criminalizadas y están en esta situación por denunciar corrupción y la criminalización que está ocurriendo de parte de este Gobierno”, dijo también.

Además, el extitular de la SAT afirmó: “Estoy confiado de que se va a hacer justicia”.

#AHORA Declaraciones del exjefe de la SAT, Juan Francisco Solórzano Foppa, tras ser detenido | Vía @EBercian_PN pic.twitter.com/cu6VgEsFBM — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) May 19, 2021

Vehículo sin placas

Solórzano Foppa denunció que en el momento de su captura se utilizó un automóvil sin placas.

“El carro, que intuyo era del Ministerio de Gobernación porque tenía luces rojas y azules, se me atravesó en medio de la calle. En ese momento yo me coloqué en la orilla, porque uno de los ocupantes me dijo que lo hiciera”, relató.

“Me pareció raro, pero la verdad es que no tengo absolutamente nada que esconder”, agregó.

Indicó que posteriormente se acercó una patrulla de la Policía Nacional Civil y los agentes “empezaron a entretenerlo” en el lugar.

Minutos después le notificaron finalmente que había una orden de aprehensión vigente en su contra por el delito de falsedad ideológica y lo trasladaron a tribunales.

El exfuncionario dijo que le sorprendió la forma en que fue detenido, pues hace apenas unos días estuvo con Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía contra Delitos Electorales, en su oficina.

“Él me atendió personalmente, sabe en dónde ubicarme”, señaló.

#EUNacionales El exsuperintendente de la SAT compartió en redes sociales las imágenes del momento en el que fue capturado https://t.co/mF0605jS9t — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) May 19, 2021

Irregularidades en acta

De acuerdo con el Ministerio Público, el caso en el cual está implicado Solórzano Foppa se denomina Política y Falsedad.

La investigación se inició tras detectarse irregularidades en la elaboración de un acta notarial que se habría creado en el marco del proceso para la creación de un partido político.

En el documento se establece que se encontraba presente un hombre que murió desde 2018, también se observaron anomalías en los datos de otras personas.