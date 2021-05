La corrupción, justicia, migración y discriminación fueron parte de los temas abordados en la reunión que sostuvo la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, con cuatro guatemaltecas que han laborado en temas de justicia.

El encuentro de la estadounidense se dio con las exfiscales generales, Thelma Aldana y Claudia Paz y Paz; la exmagistrada de la Corte de Constitucionalidad (CC), Gloria Porras; y la exmagistrada de Corte de Apelaciones, Claudia Escobar.

En una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, Escobar compartió detalles de la actividad y expuso sus puntos de vista acerca de la misma.

Explicó que recibió un correo electrónico en donde se le invitaba a reunirse con la vicepresidenta. También se comunicaron de parte de su oficina por vía telefónica para hacer las coordinaciones respectivas.

Indicó que inicialmente no sabía quiénes serían las demás participantes, pero aproximadamente cinco días antes se enteró de que se abordaría específicamente el tema de la justicia y que sus colegas estarían en la reunión.

De igual forma, dijo que hubo cambios en la programación, pues inicialmente se les informó que se trataría de una reunión virtual, pero terminó siendo presencial.

También se les había mencionado que Harris estaría conversando con ellas por aproximadamente 30 minutos, pero el encuentro duró poco más de una hora.

Injustice is a root cause of migration. Today, I met with Guatemalan justice leaders to discuss the need for transparent and impartial legal systems in the region. I look forward to working with many stakeholders to help Guatemalans build a safer and better future at home. pic.twitter.com/ExIqf0bg84

— Vice President Kamala Harris (@VP) May 20, 2021