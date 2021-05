Taracena: “Antejuicio planteado por Asociación de Dignatarios es espurio”

El diputado Mario Taracena se pronunció acerca de la petición de retiro de inmunidad que presentó la Asociación de Dignatarios de la Nación en su contra.

El legislador del bloque Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) es señalado por la referida agrupación del delito de abuso de autoridad.

Ello por la labor que ha desempeñado como presidente de la comisión pesquisidora que conoce el antejuicio contra dos magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC).

Sin embargo, Taracena consideró que la acción que se promovió contra él es espuria.

“Lo que buscan es resistirse a la fiscalización de los recursos que les dio el Congreso”, resaltó.

Hace dos días, cuando se planteó la acción, el parlamentario señaló a los dignatarios de no entregar información que se les ha requerido en la sala legislativa que dirige.

“Si no entregan cuentas de los Q600,000 que recibieron, (los integrantes de) la asociación pueden ir a parar a la cárcel. Tres veces he pedido la información y se me ha negado. Se les va a tener que solicitar por medio de un juez. ¿Por qué tanto miedo?”, escribió en redes sociales.

#EUNacionales Integrantes de la agrupación presentaron una solicitud de antejuicio contra el parlamentario de la UNE.https://t.co/6ufucDWE6C — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) May 20, 2021

UNE respalda a Taracena

La bancada UNE también emitió su postura sobre el antejuicio contra Taracena y por medio de un comunicado le expresó su respaldo al legislador.

“Deseamos manifestar nuestro rechazo y condena a tal solicitud, acción que a todas luces está promovida por motivaciones espurias, ilegítimas y políticas”, se detalló en el documento.

Agregó que la misma se dio derivado de la negativa de la asociación de rendir cuentas a la población guatemalteca sobre el manejo de recursos públicos y el otorgamiento de los mismos.

“Tal asociación que reúne a algunos constituyentes que redactaron nuestra actual Constitución Política se han resistido de manera gravosa a dar cumplimiento tanto a la norma constitucional como a la legislación ordinaria”, se mencionó.

* Con información de Francisco Pérez, Emisoras Unidas 89.7