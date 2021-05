VIDEO. Nelso García: “Es una gran oportunidad de poder encajar en el trabajo del profesor Amarini”

La Selección Nacional de Guatemala inició esta semana con los trabajos con miras a los duelos de la próxima fecha FIFA, contra San Vicente y las Granadinas y Curazao respectivamente.

Para esta convocatoria Amarini Villatoro únicamente incluyó a los futbolistas que ya terminaron con su participación en el Clausura 2021, además de Matan Peleg, quien aún no se ha incorporado a la concentración.

Guatemala buscará en esta fecha FIFA, su clasificación a la próxima ronda de las eliminatorias mundialistas.

Nelso García ilusionado por su primera convocatoria

El futbolista del Deportivo Iztapa dio sus impresiones tras ser convocado por primera vez a la Selección Nacional, asegurando que es un sueño, pero a la vez una gran responsabilidad.

“Es un gran sueño y un gran compromiso, sabemos de los partidos que tiene la Selección Nacional (San Vicente y las Granadinas y Curazao), ahora todos los pasos que se tienen que dar son para delante y es una gran oportunidad de poder encajar en el trabajo del profesor Amarini y ser tomado en cuenta en la lista final también”, explicó.

García aseguró que luchará por llenarle el ojo a Amarini Villatoro y ser tomado en cuenta en la lista final para los duelos ante San Vicente y las Granadinas y Curazao.

“El profesor tomará la decisión, a mi lo que me queda es trabajar, ganarme un puesto de buena manera y pues, todo esto va en conjunto, si estamos o no siempre estaremos apoyando a la Selección”.

“Este es otro paso que quiero dar (ser elegido en la lista final), pues con trabajo creo que lo puedo lograr”.

Para concluir, García racalcó que busca trabajar con humildad y espera seguir creciendo en su carrera futbolística.

“Yo me caracterizo como una persona humilde y trabajadora. Nunca me doy por vencido, siempre he venido trabajando de abajo y gracias a Dios he podido lograr mis objetivos”, concluyó.