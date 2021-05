Charles Leclerc gana la Pole Position en el Gran Premio de Mónaco

El monesgasco Charles Leclerc (Ferrari) logró este sábado la pole position en casa, en el Gran Premio de Mónaco, quinta manga de la temporada de Fórmula 1, aunque tuvo un accidente con su monoplaza, provocando el final anticipado de las calificaciones en los últimos segundos.

Si el Ferrari es reparado según las reglas establecidas, Leclerc partirá el domingo delante del holandés Max Verstappen (Red Bull).

El finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) y el español Carlos Sainz (Ferrari) saldrán desde la segunda línea, mientras que el líder del Mundial y septuple campeón del mundo, Lewis Hamilton (Mercedes), partirá desde la séptima posición en la parrilla de salida.

What just happened..???! Charles Leclerc has his 8th pole position; and his and Ferrari's first since Mexico 2019 Championship leader Lewis Hamilton will start 7th #MonacoGP 🇲🇨 #F1 pic.twitter.com/Jcjy4WvZE2 — Formula 1 (@F1) May 22, 2021

Leclerc gana la Pole en ‘su casa’

Es la primera vez esta temporada, y la octava de su joven carrera, que Leclerc, de 23 años, realiza el mejor tiempo de las calificaciones. Su última pole position se remonta a octubre de 2019 en México.

En los últimos segundos, Leclerc perdió el control de su monoplaza en el sector de La Piscine, en el puerto del Principado, terminando en los pasillos de seguridad.

El accidente provocó el final anticipado de la sesión e impidió a los pilotos mejorar eventualmente sus tiempos.

“No fue hecho a propósito, con toda seguridad”, reaccionó Leclerc. “Son cosas que pasan en un circuito urbano”, añadió.

Leclerc, quinto en la clasificación del Mundial de pilotos, y Ferrari, cuarto en la de constructores, han mostrado que están en un buen momento este fin de semana y podrían lograr la primera sorpresa de la temporada el domingo.

Solo Hamilton, tres veces, y Verstappen, una vez, han ganado, por el momento, un gran premio esta temporada.

LECLERC CRASHES, BUT TAKES POLE! He brings out the red flag after hitting the barriers, and the session will not be restarted#MonacoGP 🇲🇨 #F1 pic.twitter.com/BG46Wf4pxY — Formula 1 (@F1) May 22, 2021

El británico Lando Norris (McLaren) y el francés Pierre Gasly (AlphaTauri) partirán en la quinta y sexta posiciones.

Detrás de Hamilton y su séptima plaza, estará otro campeón del mundo (cuatro veces), Sebastien Vettel (Aston Martin).

Sergio Pérez (Red Bull) y Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) completan el Top 10.

*Con información de AFP