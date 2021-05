Manny Pacquiao regresará al cuadrilátero y peleará contra Errol Spence Jr.

El boxeador filipino Manny Pacquiao anunció este viernes que subirá por primera vez al ring desde 2019 para enfrentar al invicto estadounidense Errol Spence Jr. el próximo 21 de agosto en Las Vegas (Nevada), Estados Unidos.

El legendario “Pac-Man” informó de la pelea publicando un cartel promocional en su cuenta de Twitter, sin ofrecer más detalles.

De acuerdo con el medio digital The Athletic, Pacquiao ya firmó el contrato para esta pelea en la que estarán en juego títulos de peso welter y que se espera que se celebre en el MGM Grand de Las Vegas.

Sin embargo, poco después el propio Pacquiao dijo en declaraciones a the Athletic desde Filipinas que espera que el escenario del combate sea el Allegiant Stadium, el estadio de 70.000 asientos del equipo de football americano Las Vegas Raiders.

Pacquiao, senador en activo en Filipinas, declaró al medio deportivo estadounidense que esta “podría ser” su última pelea y que disfruta del reto de enfrentar a un rival de la talla de Spence Jr.

“Me encanta desafiar al mejor”, dijo Pacquiao, campeón de ocho divisiones.

