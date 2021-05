VIDEO. “Ludovico Peluche” por fin celebra un título del Cruz Azul

La larga espera por lograr un campeonato de Cruz Azul terminó para la afición de la “Máquina celeste”, pero también para Eugenio Derbez, quien es un acérrimo aficionado del club capitalino.

El actor, productor y director mexicano vivió con pelos de punta el partido de vuelta de la gran final del futbol mexicano, aunque lo hizo solo según él mismo comentó en un video compartido en sus redes sociales.

“No lo puedo creer… estoy solo, porque no estoy en mi casa pero, no manches, no lo puedo creer”, dijo el cómico mexicano al compartir el video con mucha sorpresa pero evidente alegría.