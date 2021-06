“Amarini ‘estaba ansioso’, pero ahora nos transmite mucha confianza”

La selección nacional está en cuenta regresiva para sus juegos decisivos por la eliminatoria de Concacaf contra San Vicente y las Granadinas y Curazao, y Luis Martínez, titular indiscutible en el armado de Amarini Villatoro, habló sobre cómo viven estas últimas horas los seleccionados y de la confianza que le inspira el cuerpo técnico.

Guatemala se enfrentará este viernes a San Vicente y las Granadinas, ante la que se espera una victoria por goleada, pero luego vendrá el partido decisivo el martes ante Curazao, líder del grupo C.

¿Cómo se encuentra el grupo?

Estamos bien, somos un grupo muy sano, queremos. Los que estamos lo hacemos con gusto y ganas de querer ir a un Mundial, para eso estamos acá.

¿Cómo ve a Amarini Villatoro?

Al inicio tenía un poco de dudas, estaba muy ansioso, pero en los últimos días nos ha transmitido mucha confianza, ha reído mucho y esto refleja que todos hemos disfrutado. Hemos visto con buena mentalidad al cuerpo técnico y eso nos da esa tranquilidad para hacerlo de buena manera.

San Vicente no es un rival muy complicado…

La afición podría pensar que es un rival fácil, pero no podemos verlo así, sería menospreciarlo. Debemos jugar de la mejor manera porque si no se gana ante San Vicente el partido de Curazao pasaría a segundo plano. Queremos ganar y agarrar confianza para llegar fuertes ante Curazao.

¿Cómo juega San Vicente?

Es un equipo que busca a los delanteros y corren por los extremos, no son tanto de tener el balón, pero en lo individual son fuertes y es algo de lo que nos cuidaremos para poder hacer nuestro juego.

La clave es ganar por goleada…

Si se puede ganar goleando, lo haremos. Estamos claros que esto se define por goles o por duelo directo que es en Curazao, que es el más importante.

¿Cómo te sientes para este juego?

Me siento bien, tengo el ritmo necesario para aportar, me siento mejor que para el partido contra Cuba, al que llegué con solo una semana de juego.

¿Cómo está José Márquez?

Tuvo una molestia que no lo dejaba entrenar y creo que no va a estar ni siquiera entre los convocados y si está, Amarini sabrá cómo utilizarlo, pero él fue sincero al decir que así no podía aportar a la selección.

¿Qué tanto afecta la ausencia de su compañero?

Creo que los que están pueden hacerlo bien. Siempre que estén al 100% pueden ser opción para la selección. La mentalidad es que todos sumemos y seamos solidarios en el campo para poder avanzar, que es lo más importante.

¿Han analizado a Curazao?

Durante estas dos semanas de encierro hemos entrenado en cancha sintética y se ha platicado mucho del partido contra Curazao. Jugarán aquí el sábado, así que estaremos atentos a ese partido, veremos con qué armas cuenta. No basta a veces solo con lo que nos dice el técnico, él nos puede dar las armas, pero yo puedo ver otras cosas, por eso estaremos atentos. Tiene extremos rápidos, pero como esto es de momentos, veremos. Tiene nuevo cuerpo técnico, analizaremos todo eso. Pero puedo decir que estamos preparados para el partido en Curazao.

Se debe pasar la página del torneo Clausura…

La mayoría de los que estamos acá no terminó con éxito el torneo, pero debemos borrar caset para quitar ese cansancio mental que queda al no poder lograr lo que deseábamos. Queremos ser tomados en cuenta y para eso debemos estar concentrados.

¿Quién es tu mayor motivación?

El apoyo de mi familia es lo más importante, me debo a ellos, son el motor y el aliento que me da vida para rendir bien.