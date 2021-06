La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, se pronunció con relación a su presencia en Guatemala, a donde llegó el domingo 6 de junio para cumplir una agenda de trabajo.

Se trata de la primera visita oficial que realiza fuera de su país desde que asumió el cargo, en enero de 2021.

La presencia de la funcionaria se da con el fin de darle seguimiento al tema de la migración irregular y las causas que la generan.

Para este lunes está programado que se reúna con el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, y otros funcionarios, en el Palacio Nacional de la Cultura.

Antes de ese encuentro, Harris publicó un mensaje en su cuenta de Twitter, en donde hizo referencia a las razones por las cuales viajó a la nación centroamericana.

Our world is interconnected and interdependent—and we know that what happens abroad impacts security and prosperity at home in the United States. That is why I am in Guatemala today.

— Vice President Kamala Harris (@VP) June 7, 2021