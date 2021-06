La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y el mandatario guatemalteco, Alejandro Giammattei, se reunirán este lunes en el Palacio Nacional de la Cultura.

Según la agenda compartida por la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, el diálogo será de 9:30 a 11:00 horas.

Entre los temas a los que se daría seguimiento estarán la migración, desarrollo económico, seguridad y la lucha contra la corrupción.

En el Patio de la Paz, en donde se hará un saludo y se tomará la fotografía oficial sobre el encuentro, se avanza con los preparativos desde horas de la mañana.

En este espacio también los funcionarios brindarán una declaración conjunta para dar a conocer el resultado de las conversaciones.

El área se ve con alta afluencia de periodistas de medios nacionales e internacionales que están a la espera de obtener información sobre el acercamiento.

El proceso para el ingreso de los comunicadores incluyó una rigurosa verificación de parte del Servicio Secreto y la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS).

Después de concretar su agenda en el Palacio Nacional, Harris y su delegación se movilizarán hacia una universidad privada en la zona 15.

En ese lugar se tiene previsto que la vicepresidenta se reúna con representantes de distintos grupos de la sociedad guatemalteca. Los diálogos iniciarán a las 13:00 horas.

Estos incluirían a líderes de la sociedad civil, jóvenes ingenieras, mujeres emprendedoras de comunidades rurales y jóvenes emprendedores.

Momentos antes de que se concretara el diálogo con Giammattei, la vicepresidenta se refirió a su presencia en Guatemala.

Por medio de una publicación en Twitter, aseguró que el mundo está “interconectado”.

Our world is interconnected and interdependent—and we know that what happens abroad impacts security and prosperity at home in the United States. That is why I am in Guatemala today.

