Patrick Kluivert conmueve a selección de Curazao con esta carta

Horas antes del crucial enfrentamiento ante Guatemala, el técnico de la selección de Curazao, el neerlandés Patrick Kluivert decidió motivar a su equipo con una conmovedora carta.

Ambos equipos llegan a este enfrentamiento con 9 puntos y una diferencia positiva de 14 goles, sin embargo, a Curazao que anotó 15, uno más que Guatemala, le basta con un empate para clasificarse a la siguiente ronda por más goles a favor en esta eliminatoria. Además, juega en casa.

Y previo a este partido, que pude ser histórico para Curazao, Kluivert le hizo llegar a cada uno de sus jugadores e integrantes del cuerpo técnico, esta carta:

“Mientras me siento aquí escribiendo esta carta, me doy cuenta de lo increíblemente agradecido que estoy de ser parte de este viaje, nuestro viaje, que comenzamos juntos y ahora continuaremos juntos”.

“Hay un poder en nuestro sentimiento alimentado hasta el fondo por el amor que compartimos por nuestro país y el honor que tenemos de representar la cresta de nuestro pecho.”

“Sé lo duro que trabajas para esto, la sangre, el sudor y las lagrimas. Nos sacrificamos para prosperar y no importa lo difícil que se ponga, seguimos adelante como familia, como país, como uno”.

“Desde el día en que te pusiste esta camiseta y te uniste a este equipo, te convertiste en parte de mí y yo me convertí en parte de ti”.

“Nos unimos como individuos, pero seguimos como equipo. Nos paramos juntos, caemos juntos y trabajamos juntos nunca solo, siempre unidos”.

“Necesito que entiendas lo que significa para todos nosotros. Estoy seguro de que vamos en la dirección correcta hacia nuestro objetivo final, la primera Copa del Mundo de Curazao”.

“Dejaremos nuestra huella en el mapa mundial del fútbol. Nuestro país es pequeño, pero la pelea es grande”.

“Le escribo hoy no solo como su entrenador, sino como su compatriota. De no ganar, para que tengamos éxito, ya no serás solo tú, sino parte del nosotros. Prevaleceremos. Estamos unidos ahora más que nunca, estamos listos, vamos a hacer historia.”

Patrick Kluivert