España desperdicia su localía y empata contra Suecia

España y Suecia no se hicieron daño en el partido que cerró la actividad de este lunes de la Eurocopa 2020, los españoles no aprovecharon su condición de local y dejaron escapar dos puntos importantes.

España y Suecia se enfrentaron este martes en el estadio La Cartuja, de Sevilla en partido correspondiente al Grupo E de la Eurocopa, previo a dicho juego Eslovaquia derrotó a la Polonia (2-1), en actividad del mismo grupo.

Como era de esperarse, España inició con total dominio del juego, mientras que los suecos esperaban en su área, buscando un contraataque en un descuido entre las trancisiones de España.

España insistía, pero se toparon contra una ordenada selección de Suecia en la zona defensiva que lograba repelear los ataques de la ‘Roja’.

