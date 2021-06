Samantha Power, de USAID, anunció ayuda por $120 millones a sociedad civil salvadoreña

La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) anunció el lunes una ayuda de 120 millones de dólares a la sociedad civil de El Salvador, tras haber retirado su apoyo al presidente Nayib Bukele.

El anuncio fue hecho por la administradora de la USAID, Samantha Power, durante su paso por El Salvador, en una gira que ya la llevó por Honduras y que cerrará en Guatemala.

Here in #ElSalvador, I’m proud to announce that @USAID will make a $30 M investment in job training, to help prepare Salvadorans to take advantage of economic opportunities at home. Part of $4 B investment @POTUS & @VP have proposed for Central America over next four years.

