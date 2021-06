Samantha Power, administradora de USAID, llega a Honduras

Samantha Power, la Administradora de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), llegó a Honduras el domingo, 13 de junio, en su primer día de visita a los países del Triángulo Norte.

La funcionaria estadounidense también visitará El Salvador y Guatemala durante los días 13 al 17 de junio, de acuerdo con información compartida por la Embajada de los Estados Unidos en Guatemala.

La titular de USAID viaja a estos países para contribuir a enfrentar los retos de gobernabilidad, económicos, y de seguridad que están influyendo para que los centroamericanos emigren hacia el norte.

Power compartió varios mensajes a través de su cuenta oficial de Twitter con respecto a esta pequeña gira que hará en los países centroamericanos.

Leaving for #Honduras, #ElSalvador, & #Guatemala on my first trip as @USAID Administrator. I’ll be meeting with students, NGOs, political & business leaders to talk about working together on strengthening civil society, fighting corruption, and creating new opportunities. pic.twitter.com/575K2x4nbI

— Samantha Power (@PowerUSAID) June 13, 2021