Francia sufre para rescatar un empate ante Hungría

Hungría y Francia se enfrentaron este por la segunda jornada del Grupo F, el juego se desarrrolló en la Ferenc Puskas Arena de Budapest, el duelo finalizó con un vibrante empate.

Los húngaros lograron resistir y sacaron un valioso empate (1-1) que los mantienen vivos en sus aspiraciones para clasificar a la próxima ronda de la Eurocopa, por su parte Francia llegó a 4 puntos en el torneo.

🇭🇺 Hungary are unbeaten against France at EURO finals (W3 D1) 💪#EURO2020 pic.twitter.com/h1MqOmkGHK

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 19, 2021