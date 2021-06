¿Cristiano y Messi juntos? Laporta se plantea hacerlo posible

Lo que hace unos años parecía descabellado, podría ser posible, según información del diario AS, de España, el presidente del FC Barcelona Joan Laporta piensa en grande y buscaría juntar a los dos mejores jugadores de la última década.

Según informa el diario español, Laporta busca una reunión con el agente de CR7, Jorge Mendes, donde se buscaría llegar a un acuerdo por el astro portugués e ídolo en el Real Madrid, acérrimo rival del FC Barcelona.

En dicha publicación se detalla que en la entidad culé están al tanto de que la situación de Ronaldo en la Juventus se está tambaleando, que el jugador busca un mejor proyecto y todavía con un año de contrato, la Vecchia no ve con malos ojos negociarlo este mismo periodo de pases.

El plan de Joan Laporta

No se sabe todavía si Cristiano diría sí o no a esta propuesta. A su agente Jorge Mendes aún no se lo han planteado formalmente. En el atrevido plan de Laporta, ofrecería a dos jugadores del Barça a la Juventus. Se escucharon los nombres de Griezmann, Sergi Roberto, Coutinho a cambio del lusitano a sabiendas de la situación económica del club.

De cómo pagarían el salario de CR7 ni se habló, aunque, si se avanza, se plantearía una cesión y la ficha del portugués saldría de los salarios que se quita de los que se irían a la Juve. No obstante, si hay estudios que dicen que juntar a Cristiano y a Messi multiplicaría por dos los ingresos del FC Barcelona.

Si bien, por el momento todo son rumores, es sabido que la situación de CR7 con la Juventus no es la mejor, sin embargo el contrato del portugués vence hasta junio de 2022 y el PSG también anda tras los pasos del astro lusitano.

