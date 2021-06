La Llorona es elogiada por Guillermo del Toro y recibe otro importante premio

Una vez más, el nombre de Guatemala sonó muy alto con el reciente premio que recibió la película La Llorona.

En esta ocasión fue galardonada por los premios Peabody Award, que reconocen las a la excelencia de emisiones de radios y televisión.

En la reciente ceremonia que se celebró, el filme nacional ganó en la categoría Entretenimiento.

El filme nacional compitió con otros proyectos como “Unorthodox”, “The Good Lord Bird”, “The Late Show with Stephen Colbert”, “The West Wing”, entre otros.

Pero eso no fue todo, ya que fue el ganador del Óscar, Guillermo del Toro quien anunció el premio en dicha categoría.

El cineasta aprovechó para llenar de elogios a la cinta de Bustamante. “Estoy aquí para celebrar el filme de Jayro: La Llorona”.

Además, dijo: “Esta película es un ejemplo en el cine, en la última décadas. Quiero felicitar a Jaryro por haber ganado este premio”.

El equipo de la película y el director aprovecharon las redes sociales para agradecer el reconocimiento y resaltó la importancia del filme y dar a conocer los hechos que marcaron al país.

La Llorona sigue con paso firme…

“Los ganadores de este son un colectivo vibrante de historias inspiradoras, innovadoras y poderosas”, afirmó por medio de un comunicado Jeffrey P. Jones, director ejecutivo de los premios.

Recordemos que el filme se trata en la vida de Alma y sus hijos, quienes son asesinados en el conflicto armado de Guatemala.

Treinta años después, se abre una causa penal contra Enrique, un general retirado que supervisó el genocidio.

Pero el juicio es declarado nulo y él es absuelto, y el espíritu La Llorona se libera para vagar por el mundo como un alma perdida entre los vivos.

Por las noches, Enrique comienza a escuchar llorar a La Llorona. Su esposo e hijo creen que está sufriendo accesos de demencia relacionados con el Alzheimer.