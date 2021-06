¡Memes no los perdonan! Metallica lanzará disco con J Balvin, Ha*Ash y otros artistas

Metallica celebra este año el trigésimo aniversario de su Black Album y lo hará con una reedición de este emblemático disco. Este nuevo proyecto llevará el nombre de “The Metallica Blacklist“, en el que participarán más de cincuenta artistas internacionales.

Los invitados

Para este nuevo trabajo, la famosa banda decidió realizar colaboraciones con varios artistas de diferentes géneros. Entre ellos están: Juanes, Miley Cyrus, Ha*Ash, Elton John, J Balvin, Biffy Clyro, Mon Laferte o David Gahan (Depeche Mode), entre otros.

Los famosos formarán parte del elenco de 53 voces que versionarán grandes clásicos de Metallica como “Nothing Else Matters”, “Enter Sandman” o “The Unforgiven”. La reedición remasterizada saldrá a la venta el próximo 10 de septiembre.

Además, se publicará en todas las versiones posibles, con una “deluxe box” que incluirá el disco original remasterizado en vinilo y CD, un “picture disc” (disco ilustrado) de “Sad But True”, el EP (versión extendida) de “Live at Wembley”, un doble LP del “Live in Moscow”, dos CD de entrevistas, cinco de mezclas, seis CD y DVD de directos y un librero de 120 páginas con imágenes inéditas.

También habrá otros objetos como pases de gira, púas de guitarra, una carpeta con las letras, tres litografías y un “lanyard” (cinta colgante) conmemorativo.

Todas las ventas irán destinadas a la fundación “All Within My Hands”, de la propia banda estadounidense y a otras más de cincuenta organizaciones benéficas elegidas por cada uno de los artistas invitados en este álbum.

Se desatan los memes

Tras dar a conocer las intrigantes colaboraciones que tendrá en su nuevo disco, las redes sociales se llenaron de memes y otros comentarios de metaleros molestos con esta decisión.

Acá algunos de ellos:

