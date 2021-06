Eurocopa: Países Bajos se mide a República Checa por el pase a los cuartos de final

La selección de Países Bajos avanzó a los octavos de final de la Eurocopa con puntuación perfecta, después de ganar sus tres partidos de la fase de grupos: 3-2 frente a Ucrania, 2-0 contra Austria y 0-3 ante Macedonia del Norte.

Ahora se medirá a República Checa, este domingo en el estadio Farenk Puskas, buscando su clasificación hacia los cuartos de final.

La tropa liderada por Memphis Depay, con la confianza de haber arrasado en un asequible grupo C, espera dar un paso más y borrar de una vez las decepciones que encadenó la ‘Oranje’ al no clasificarse para la Eurocopa 2016 ni el Mundial 2018.

