¡Sorpresa! República Checa elimina a los Países Bajos de la Eurocopa

República Checa dio la sopresa en Budapest y derrotó 2-0 a la Selección de Paises Bajos en los octavos de final de la Eurocopa 2020 dejando a la selección de los tulipanes con las manos vacías.

Los checos se enfrentarán a Dinamarca en los cuartos de final, las dos gratas sorpresas del certamen se enfrentarán en la próxima ronda de la Eurocopa 2020.

🇨🇿 Most EURO final tournament goals for the Czech Republic:

⚽️5⃣ Milan Baroš

⚽️4⃣ Vladimír Šmicer

⚽️4⃣ Patrik Schick#EURO2020 | #CZE pic.twitter.com/c8PEA4MoAL

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 27, 2021