El mensaje de enojo de Eiza González que eliminó de Twitter

Eiza González mostró su reacción tras darse a conocer los años que le dieron Derek Chauvin tras el asesinato de George Floyd.

El viernes 25 de junio se dio a conocer la sentencia, el expolicía fue declarado culpable del asesinato del afroestadounidense que conmocionó al mundo por su nivel de brutalidad.

Su condena fue de 22 años y medio de prisión por el crimen, y ante la notica la actriz mexicana expresó su enojo a través de sus redes sociales.

Ella publicó un primer mensaje que eliminó de inmediato:

Luego compartió otro, en éste cuestionó la pena impuesta por la Justicia de los Estados Unidos, pues aseguró que se trató de un asesinato a sangre fría y que además estaba grabado por las cámaras.

También, en sus palabras, dijo que ha visto casos que han sido difíciles de comprobar, pero fueron sentenciados con cadena perpetua.

Only 22.5 yrs for a cold blooded murder? Caught on camera? Right. I see. I’ve seen people for things that are impossible to prove have a life sentence. But not a cop that caused a global outrage for ruthlessly murdering someone who wasn’t fighting back. Right. I see, I see.

— Eiza Gonzalez Reyna (@eizamusica) June 25, 2021