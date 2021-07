Estados Unidos define nómina para Copa Oro y deja fuera a Rubio Rubin

La selección de Estados Unidos, que es dirigida por Gregg Berhalter, ha hecho oficial la nómina con la que participará en la Copa Oro 2021.

Por medio de un comunicado la escuadra estadounidense confirmó el nombre de los 23 jugadores que estarán en el torneo más importante de la Concacaf a nivel de selecciones, y que se realizará del 10 julio al 1 de agosto.

No estarán las principales figuras de los norteamericanos y con las que recientemente la escuadra de Berhalter ganó la Liga de Naciones de la Concacaf.

More on the @GoldCup roster » https://t.co/fKKgWNZM7c pic.twitter.com/uWTFjRoxzv

Compete and win a 🏆. Prepare the player pool for WCQ. 🇺🇸

Otro de los elementos que tampoco fue tomado en cuenta en la lista final es Rubio Rubin, actual jugador del Real Salt Lake de la MLS.

Rubin había sido incluido en la convocatoria preliminar, sin embargo, para la definitiva no apareció su nombre.

Esto abre las posibilidades para que el futbolista continúe con los trámites con la Fedefut y en un futuro integre la Selección Nacional.

El jugador ya participó en un microciclo con la Bicolor y dio el visto bueno para que se inicie todo lo concerniente a su naturalización y después se deberá hacer una consulta a la FIFA y el ente decidirá si es elegible, debido a que ya estuvo con la escuadra estadounidense en partidos amistosos.

Porteros: Brad Guzan (Atlanta United), Sean Johnson (New York City FC), Matt Turner (New England Revolution).

Defensas: George Bello (Atlanta United), Reggie Cannon (Boavista), Shaq Moore (Tenerife), Donovan Pines (DC United) , Miles Robinson (Atlanta United), James Sands (New York City), Sam Vines (Colorado Rapids), Walker Zimmerman (Nashville SC).

A good mix of veterans and youth will represent the 🇺🇸 at this summer’s @GoldCup.

The #USMNT begins the quest for its seventh confederation championship on July 11 in Kansas City.

»» https://t.co/fKKgWNZM7c pic.twitter.com/MY1IR8p2Rk

— U.S. Soccer MNT (@USMNT) July 1, 2021