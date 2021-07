UEFA investiga incidente con una bandera arcoíris durante partido de la Euro

La UEFA anunció que investiga un incidente que tuvo lugar este sábado en Bakú antes del partido de cuartos de final de la Eurocopa entre Dinamarca y la República Checa, después de que empleados del estadio confiscaran una bandera arcoíris que lucía un hincha danés.

“La UEFA no ha dado nunca como consigna a los empleados del estadio en Bakú, o de cualquier otro estadio, que confisquen las banderas arcoíris”, declaró la instancia europea en un comunicado transmitido a la AFP tras el partido, en el que Dinamarca ganó 2-1 y selló su pase a semifinales.

It appears that Danish fans holding a rainbow flag had it removed by stewards in Baku ahead of Denmarks game vs. Czech Republic. #EURO2020 #DENCZE Photo: DARKO VOJINOVIC pic.twitter.com/MHEESGHsjf

