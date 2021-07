La polémica foto por la que censuraron a Ricky Martin en Instagram

Una vez más Ricky Martin está en medio de la polémica tras denunciar a través de sus redes sociales haber sido censurado por Instagram.

El cantante aparece besando la mejilla de su hijo, acto por el cual eliminaron la imagen por ir supuestamente “en contra de las normas de Instagram”.

Por eso compartió molesto un mensaje con letras rojas señalando que una fotografía junto a su hijo había sido censurada en una de sus cuentas de fans en la misma red social.

El puertorriqueño también compartió la censura con la leyenda “¿Esta foto está reportada? ¡Es mi hijo!”.

Algunos usuarios lo apoyaron y señalaron que no veían nada malo en la imagen; sin embargo, algunos lo criticaron por seguir “alegando por el mismo problema”, pues indican que no debería prestar importancia.

Hace unos días Ricky Martin se lanzó contra la homofobia y señaló haber sido víctima de mensajes al respecto en algunas fotografías en la que se puede ver compartiendo un romántico momento junto a su esposo.

“Eses mismo miedo del que acabo de hablar, ya no me paraliza, por el contrario, me da mucha más fuerza y me empuja a seguir hablando por el bienestar de millones de personas que sufren todos los días la causa de la falta de aceptación”, dijo.