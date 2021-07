“Aquí estoy dando la cara como siempre lo he hecho”, dice Ceballos

El seleccionado, Marvin Ceballos, se mostró decepcionado a su retorno a Guatemala luego de que el combinado nacional no pudo clasificarse a la fase de grupos de la Copa Oro, que era el gran objetivo.

Y es que la azul y blanco no pudo imponerse a Guadalupe ante la que cayó en los lanzamientos a 11 metros. El resultado fue de 1-1 en el tiempo reglamentario, pero en los penaltis fallaron Marvin Ceballos, en dos ocasiones, y Gerardo Gordillo.

Marvin Ceballos da la cara

“El grupo está muy dolido, más porque sabemos que estamos en una sociedad que no te perdona y quedamos a un paso de volver a ilusionar a la gente en una Copa Oro, pero toca afrontarlo, dar la cara, ponerle pecho a todo esto y seguir aportando desde donde nos toque”, le dijo Ceballos a las cámaras de “Más Fútbol”.

También habló sobre los penaltis. “Es un momento difícil en lo personal, pero como siempre lo he hecho, en las buenas cuando me ha tocado ser el mejor, el héroe del partido y cuando las cosas no salen como uno quiere, también, y aquí estoy dando la cara”, expresó.

“Esta es la única manera que conozco, que me enseñaron, afrontar las situaciones trabajando, en lo personal y colectivo. Venimos con un sabor amargo”.

“Quiero disculparme con la afición porque todo se definió en penaltis. Asumo la responsabilidad de haber fallado los penales, algo que nadie quiere, pero me tocó, así es la carrera que elegimos y hay que afrontarlo”, agregó.

Además, envió unas palabras a los aficionados. “Quiero agradecerles el apoyo, sé que se ilusionaron de nuevo con esta selección, dimos lo mejor en todo momento. No pudimos dar ese paso que ansiábamos. Cada uno de nosotros trabajará de la mejor manera para seguir luchando por esos sueños, que para cada uno de nosotros, siguen intactos”, finalizó.

Cabe mencionar que este fracaso ya cobró la primera víctima, luego que la Fedefut anunció este jueves la destitución del entrenador guatemalteco, Amarini Villatoro.