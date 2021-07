VIDEO. Argentina conquista Brasil y rompen una sequía de 28 años sin título

La Albiceleste triunfó ante Brasil y tras 28 años logró conquistar nuevamente la Copa América, de esta forma Argentina conquistó su décimoquinto título empatando a Uruguay como máximos ganadores de certamen.

El gol argentino fue obra de Ángel Di María a los 21 minutos del primer tiempo. Leo Messi conquistó su primer título con Selección de Argentina, la quinta fue la vencida para la estrella de la Albiceleste.

El mítico estadio de Maracaná vistió sus mejores galas para albergar la Gran Final de la Copa América 2021 entre las selecciones de Argentina y Brasil, los cuadros más regulares del torneo.

La intensidad no se hizo esperar desde el inicio, tan solo habían transcurrido dos minutos del encuentro, cuando el brasileño Fred fue amonestado por una dura entrada sobre Gonzalo Montiel.

El juego se caracterizó por tener muchas faltas en los primeros compases del encuentro, el juego estaba caliente y se reflejaba en el terreno de juego, Neymar era de los que más golpes recibía. 13 faltas en los primeros 20 minutos del encuentro.

En la primera llegada clara del encuentro se abrió el marcador en Maracaná. Ángel Di María puso por delante a la Albiceleste a los 21 minutos del encuentro.

Ángel Di María abrió el marcador en la final de la Copa América. Definición de vaselina ante la salida de Ederson. Qué pelota le puso Rodrigo De Paul y fue Renan Lodi el que falló en la defensa brasileña.

Argentina fue mejor en la primera parte anulando el ataque basileño que poco pudo hacer ante la línea de 4 que puso Scaloni con Montiel, Otamendi, Romero y Acuña.

El marcador no se movió en Maracaná y la Albiceleste se llevó la ventaja 1-0 al descanso.

Brasil había puesto el empate al minuto 52, por medio de Richarlison, sin embargo el gol fue anulado por el juez de línea por un claro fuera de lugar del delantero brasileño.

El combinado brasileño tuvo una nueva llegada clara al 54, nuevamente Richarlison estuvo involucrado, pero su disparo fue desviado por Emiliano Martínez.

Los cambios de Scaloni en la parte complementaria se enfocaron en manejar el partido y mantener la ventaja en el marcador, el técnico de la Albiceleste jugó con línea de 5 en los minutos finales tras el ingreso de Nico Tagliafico.

Argentina aguantó los últimos minutos del encuentro las constantes llegadas de Brasil, la Albiceleste acariciba su primer título de categoría mayor después de 28 años.

La Albiceleste resistió y tras 28 años logró conquistar nuevamente la Copa América, de esta forma Argentina conquistó su décimoquinto título empatando a Uruguay como máximos ganadores de certamen.

¡FINAL DEL PARTIDO! @Argentina venció 1-0 a Brasil con gol de Ángel Di María

FIM DO JOGO! Argentina venceu por 1-0 do @cbf_futebol com gol de Ángel Di María

