Centros de vacunación en la Usac se mantienen activos y con alta demanda

La vacunación contra la COVID-19 de maestros y afiliados del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) sigue avanzando.

Este martes se vacunaron 1 mil 100 personas en el centro de vacunación que el seguro social instaló en el edificio S12, ubicado en el campus de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).

Los afiliados llegaron desde tempranas horas para recibir su dosis y la demanda ha ido en aumento, debido a que desde comienzos de julio comenzaron a acudir maestros hasta este puesto.

Los educadores recibieron la primera dosis de Moderna, y los afiliados su primera dosis y otros, la segunda dosis de AztraZeneca.

El proceso de vacunación está dividido en distintas fases: registro de datos, verificación del estado de salud de pacientes, la aplicación de la vacuna y, por último, el área de observación.

El tiempo promedio que tomó administrarles la vacuna fue entre dos a cuatro horas.

El médico Otto Miranda, encargado del centro de vacunación del seguro social, explicó que el personal de salud debe respetar los tiempos de adultos mayores. “Por problemas de movilidad no podemos apresurarlos, por eso las variaciones en tiempo”.

Hasta ahora este centro ha suministrado más de 20 mil vacunas principalmente a derecho habientes y, ahora, a maestros tanto del sector público como privado, desde que se habilitó el pasado 10 de mayo.

Larga fila en puesto móvil

La demanda por las vacunas va en aumento en el puesto vehicular en el interior del campus.

Este otro grupo, a partir de que la fase a partir de los 40 años se abrió, atiende a más de 1 mil 500 personas en promedio.

Desde las 6 de la mañana las personas comienzan a enfilarse en el Periférico, algunos no logran pasar el primer puesto de registro de datos porque no se registraron en el sistema o no cumplen el criterio de la edad.

La directora de este sistema móvil, la doctora Delia Fuentes, indicó que han aplicado 44 mil dosis desde mayo.

El tiempo de espera aumenta conforme las personas se incorporan a la fila de vehículos. Después de media hora, o cuatro para los que están de último, reciben la vacuna.

Las seis mesas instalada reciben un vehículo tras otro, cada una con una persona que se encarga de verificar los datos y un vacunador.

“Esperábamos que fuera más rápido, sin embargo, dadas las circunstancias de la improvisación tuvimos que esperar un poco, pero el servicio fue efectivo”, dijo Carlos Aragón.

Avance con relación a la meta

La doctora Fuentes indicó que las personas deben esperar entre cuatro a cinco días para recibir el mensaje con su cita. Esperar la cita para ellos significa más orden, control y rapidez para vacunar.

“Después de pasar las 1 mil 500 ya es felicidad para nosotros. Estamos contentos, habilitar este sistema así y a nivel nacional es un éxito”, aseguró otro trabajador.

En Guatemala se ha vacunado a 1,2 millones de personas, el 11% de los 10.5 millones previstos dentro del plan nacional de vacunación contra la Covid-19.

Fotos: Edwin Bercián/Publinews.