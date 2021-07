Juan Pablo Mata da a conocer una “Guía para afrontar el duelo”

Juan Pablo Mata es un reconocido locutor y productor guatemalteco. Actualmente labora en el Grupo Emisoras Unidas.

Hace algunos meses dio a conocer su libro “AC/DC 2020″ (Antes de Covid / Después de Covid), en donde narra cómo fue su recuperación después de contagiarse de coronavirus y cómo nos ha cambiado la vida esta pandemia.

“El título de esta humilde entrega probablemente hace alusión a la famosa banda de rock. Sin embargo, la razón por la cual le he titulado AC/DC 2020 (Antes de Covid/Después de Covid) es porque desde que empezó esto empezamos a ser víctimas de dos pandemias: la biológica y la psicológica. La segunda golpea más que la primera, desde luego ambas importantes pero desde mi perspectiva a nosotros la gran mayoría nos está afectando la segunda, la pandemia psicológica”, comentó en esa ocasión.

“El objetivo de este libro es motivar al lector para buscar un cambio de actitud, conforme podamos ser resilientes la pandemia psicológica empezará a

desaparecer”, agregó.

AC/DC 2020 es un libro que contiene 80 páginas y un CD con 30 reflexiones.

Una guía para afrontar el duelo

Continuando con el mismo formato, Juan Pablo Mata ha dado a conocer ahora una “Guía para afrontar el duelo” en 40 días.

“El sufrimiento por la pérdida de un ser amado o el fin de una relación nos provoca emociones que todos en algún momento hemos experimentado. El Espíritu Santo puso en mi corazón crear este documento que durante 40 días nos llevará por un camino de reflexión, sanación y terapia para sanar el corazón”, comenta el guatemalteco.

“Guía para afrontar el duelo” incluye un libro, dos disco y materiales de trabajo. Juan Pablo enumera cuáles son las instrucciones para leerlo:

1. Este documento no es un libro mágico, el proceso de sanación dependerá de ti. Puede durar 40 días o 40 años. Todo depende de ti.

2. Debes leer solo un capitulo por día. Si no pudiste ayer, no trates de leer dos el mismo día. Todo a su tiempo.

3. Es importante que aunado a la lectura, primero leas y después reproduzcas el CD con el día que te corresponde.

4. Hay un recipiente con Agua Bendita para ayudarte durante el proceso. El agua bendita es un signo de purificación y, aunque no confiere la gracia del Espíritu Santo porque no es un sacramento, prepara a la persona a recibirla.

5. Al finalizar la lectura, el día 40, solo si y si en el día 40 abrirás el segundo recipiente. Adentro hay un mensaje especial para ti.

El valor de esta guía es de Q125. Puede solicitarla al correo [email protected] o por medio de WhatsApp al número 37588450.

