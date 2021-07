Tokyo 2020: Alejandro Sanz envía emotivo mensaje tras interpretar “Imagine” de John Lennon

Alejandro Sanz participó en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

“Hoy el honor me teletransporta a otro mundo. Voy a ser parte de la ceremonia inaugural de los JJ.OO. Mi voz, será la de todos; tiemblo, de felicidad. I’m excited to be a part of the #Tokyo2020 Olympics Opening Ceremony! (¡Estoy emocionado de formar parte de la ceremonia de inauguración de las Olimpiadas de #Tokio2020!), escribió Sanz unas horas antes del evento.

Durante el evento, Alejandro Sanz junto a varios artistas como John Legend, Keith Urban y Angelique Kidjo, interpretaron este casi un himno, uno de paz, esperanza, de tranquilidad y fe en el mundo.

“Imagina que no hay países. No es difícil de hacer. Nada por lo que matar o morir. Y sin religión también. Imagina toda la gente viviendo la vida en paz”, predica la canción ‘Imagine’ (grabada en 1961) del difunto John Lennon y con la que se escogió aperturar los Juegos Olímpicos en Tokio.

Se expresa emocionado

Después de la ceremonia, en un video grabado por él mismo y publicado en la cuenta oficial de los Juegos Olímpicos en Twitter, Sanz ha definido la experiencia como “un honor y un sueño cumplido”. “Les quiero invitar a que sigan soñando, a que hagan sus sueños realidad y a que disfruten de estas olimpiadas”, comentó.

“Los quiero invitar a que sigan soñando, que hagan sus sueños realidad y que disfruten de estas olimpíadas”. Simplemente, @AlejandroSanz ❤️#JuegosOlímpicos #Tokyo2020 #StrongerTogether pic.twitter.com/6uHKf6T4o0 — Los Juegos Olímpicos (@juegosolimpicos) July 23, 2021

La ceremonia de inauguración de Tokio 2020 no contó con público por primera vez en la historia del evento, debido a la pandemia de COVID-19 y las estrictas medidas sanitarias implementadas por el país anfitrión para contener su propagación.

