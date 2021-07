Belinda confirma que dio postivo a Covid-19

Belinda Peregrin se contagió de Coronavirus, así lo reportó ella misma en las últimas horas.

Según se reveló, la cantante se encuentra estable y prácticamente superó la enfermedad.

“Ella se enfermó, no se sabe mucho sobre eso y no quiero entrar en detalles porque pocas personas lo sabemos… tal vez eso sea el motivo por el que Christian no asistió a la fiesta de su papá”, reveló la cuenta de Instagram Chamonic.

Posteriormente, la estrella confirmó su contagio a los medios de comunicación y argumentó que debido a su reciente contagio no puede recibir la vacuna contra la COVID-19 pronto.

“Yo me tengo que vacunar, (no lo he hecho) porque me acaba de dar Covid, entonces todavía no puedo”, sostuvo.