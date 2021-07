Triatleta ucraniana arroja positivo por EPO y se pierde los Juegos Olímpicos

La triatleta ucraniana Yuliya Yelistratova ha dado positivo por EPO en una competición el 5 de junio, anunció este lunes la Agencia de Control Internacional (ITA por sus siglas en inglés), y ha sido retirada de la lista de salida de la prueba olímpica programada en la mañana del martes en Tokio.

Yuliya Yelistratova dio positivo el 5 de junio en Dnipro, en el marco de una carrera de la Copa de Europa.

“La Federación Internacional de Triatlón fue informada del caso el 24 de julio por el laboratorio de Varsovia, acreditado por la AMA”, precisó la ITA en su comunicado.

The ITA reports that a sample collected from Yuliya Yelistratova, a triathlete from Ukraine, has returned an Adverse Analytical Finding for recombinant Erythropoietin (EPO).

➡️ https://t.co/aW3HLZjbCv#KeepingSportReal pic.twitter.com/pHpXCH18Za

— International Testing Agency (@IntTestAgency) July 25, 2021