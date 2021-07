Raphael Varane se convierte en nuevo jugador del Manchester United

El Manchester United y el Real Madrid alcanzaron un acuerdo para el traspaso del central francés Raphaël Varane al club inglés, anunciaron este martes ambos clubes.

“El Real Madrid C. F. y el Manchester United FC han acordado el traspaso del jugador Raphaël Varane”, indica el Real Madrid en un escueto comunicado en su página de internet, sin precisar el montante de la operación. La firma de Varane por los ‘Diablos Rojos’ está pendiente del reconocimiento médico al jugador de 28 años.

𝗕𝗼𝗻𝘀𝗼𝗶𝗿, 𝗥𝗲𝗱𝘀 👋

We have agreed a deal in principle for the transfer of @RaphaelVarane to United! 🔴⚪️⚫️#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) July 27, 2021