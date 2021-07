VIDEO. ¡Kevin Cordón se clasifica a los octavos de final en Tokio!

Con gran euforia, así celebró el badmintonista guatemalteco, Kevin Cordón, su segunda victoria en el grupo C de los Juegos Olímpicos de Tokio, luego de imponerse a Angus NG Ka Long, de Hong Kong.

El partido, que se llevó a cabo en el Musashino Forest Sport Plaza, terminó 2-0 a favor del zacapaneco, con parciales de 22-20 y 21-13.

El juego comenzó con dominio de Cordón y aunque su rival puso resistencia, al final, pesó más la experiencia del guatemalteco, que tras sumar el último punto se tiró al piso para celebrar.

#Tokyo2020 | ¡GRAN TRIUNFO! Con euforia celebró el guatemalteco 🇬🇹 Kevin Cordón, su triunfo ante Angus NG Ka Long, de Hong Kong, victoria con la que finaliza en el primer lugar del grupo C y avanza a octavos de final en el bádminton de los Juegos Olímpicos

Kevin se llevó las manos al rostro y cayó, las lágrimas no eran para menos, pues pudo dar una nueva victoria a nuestro país y mantiene intacto el sueño de seguir avanzando en Tokio.

“Estoy muy contento por la victoria. Analizamos al contrincante, teníamos la idea de sus puntos fuertes y con esa mentalidad sobre todo entramos al partido”, dijo Kevin al final del partido.

“Le dije a mi entrenador que no iba a pensar en si iba a ganar o a perder sino que celebraría cada punto y cuando me di cuenta ya estaba en el punto 19 del segundo set y ahí me quité las ansias y ya gané, estoy más que contento”, manifestó.