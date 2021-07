Así se jugarán las semifinales del futbol femenino en Tokio 2020

Brasil dijo adiós a Tokio 2020 tras perder ante Canadá un encuentro que concluyó 0-0 y se decidió en penales 4-3, mismo final que tuvo Holanda ante Estados Unidos 2-2 (4-2), con Megan Rapinoe firmando la diana definitiva desde los once metros.

Tras caer ante Canadá, equipo que le arrebató el bronce en Rio 2016, se vuelve a romper el ansiado sueño olímpico de Brasil, esta vez en cuartos, como le ocurrió en Londres 2012, lejos del oro que rozó en las finales de Atenas 2004 y Pekín 2008, donde perdió en ambas ocasiones contra Estados Unidos.

Stephanie Labbé fue la figura evitando el gol de Andressa Alves y sentenció la balanza a favor de Canadá atajando el quinto y definitivo lanzamiento de Rafaelle para llevar a Canadá a la lucha por las medallas por tercera cita olímpica consecutiva, tras los bronces en Londres-2012 y Rio-2016.

Para superar la barrera de semifinales Canadá se enfrentará a Estados Unidos el lunes en Kashima, que se impuso a Holanda este viernes en cuartos de Tokio-2020, tras un gran partido que concluyó 2-2 y se decidió en una tanda de penales (4-2), también con su arquera Alyssa Naeher como gran protagonista.

Con esta victoria, Estados Unidos regresa a unas semifinales de Juegos Olímpicos, después de caer en Rio 2016 ante Suecia 4-3 en los penales, y luchará por un oro que ya conquistó en Atlanta 1996, Atenas 2004, Pekín 2008 y Londres 2012.

— U.S. Soccer WNT (@USWNT) July 30, 2021