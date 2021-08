Kevin Cordón: “Hoy existe esa unión entre todos los latinos”

Kevin Cordón hizo vibrar nuevamente al territorio guatemalteco con su participación en las semifinales de Bádminton de los Juegos Olímpicos de Tokio donde enfrentó al danés Viktor Axelsen.

El badmintonista se convirtió en tendencia en toda Latinoamérica en los últimos días tras sus grandes actuaciones y la pasión que transmite con su forma de jugar, Cordón se ganó el cariño y apoyo de varios países.

El juego, que se llevó a cabo en el Musashino Forest Sport Plaza finalizó 2-0, con parciales de 21-18 y 21-11, resultado con el que Cordón cayó en semifinales ante el danés Viktor Axelsen, pero aseguró pelear el duelo por la medalla de bronce en Tokio. El duelo por la presea de bronce será este lunes a las 5 de la mañana ante el indonesio Anthony Ginting.

¡Kevin Cordón peleará por el bronce! 🇬🇹🥉 💪 🏸 El guatemalteco dio una gran batalla ante Viktor Axelsen 🇩🇰 en las semifinales de bádminton del #RetoTokyo. El danés se quedó con la victoria con parciales de 21-18 y 21-11.

Kevin Cordón habló tras su partido ante Axelsen

Pese a la derrota, Kevin Cordón unió a toda Guatemala por una sola causa, independientemente de la derrota, el guatemalteco ha puesto el nombre del país en Tokio y el pueblo se lo ha demostrado con el cariño en redes sociales.

“Aquí a los Juegos Olímpicos vienen los mejores jugadores del mundo. Nadie viene a perder su tiempo o querer perder el juego. Conforme uno va avanzando en las rondas, los partidos se van poniendo más fuertes. Lastimosamente tuve una oportunidad en el primer set y entre el riesgo y la táctica no salieron los puntos y en el segundo set él se puso arriba y me costó mucho hacer mi juego”, señaló el guatemalteco tras el encuentro.

Gracias por tanto!!! 💪🏽🇬🇹🙌🏼💙#RetoTokyo Kevin Cordón luchó hasta el último punto. No fue por garra, no fue por corazón… El danés tiro de fuerza y velocidad para ganarle 21-18 y 21-11 y pasar a la final. Queda un partido, una oportunidad, queda el duelo por el bronce.

Cordón fue consciente que no tuvo su mejor partido, pero afirmó que es hora de pulir los errores cometidos y disputar el partido por la medalla de bronce con corazón.

“No pienso en las medallas perdí, no porque no quiera. Lo que pasa es que para que meterle este tipo de información tan pesada a la cabeza. Simplemente estoy jugando y estoy cerquita de una medalla. No quiero que la mente esté así, porque sino no van a funcionar mis piernas y no voy a disfrutar del partido. Eso ha sido la clave, aparte de jugar con el corazón, disfrutar cada punto”, dijo Kevin.

#RetoTokyo Su tranquilidad da paz. Su visión da esperanza. Hoy no obtuvo el resultado que pretendía pero está contento por cómo se han dado las cosas en estos Juegos Olímpicos. Ahora Kevin Cordón disputará la medalla de bronce. 🇬🇹💙👏🏽🏸 El resumen

✍🏽➡️ https://t.co/mecmiNtmvY pic.twitter.com/n0YQ1Rissg — C O G (@COGuatemalteco) August 1, 2021

Para finalizar, el zacapaneco agradeció el apoyo de toda Latinoamérica y afirmó que es hora que el bádminton sea más apoyado, no solo en Guatemala sino en todo el continente.

“Venimos de un continente donde el bádminton no es muy conocido y es difícil entrenar y hacer torneos. Por eso es que existe esa unión entre todos los latinos ahorita porque nos damos cuenta que independientemente de las limitaciones que tengamos, demostramos que sí se puede. El jugador latino tiene talento, lo que pasa es que hay que trabajar duro y espero que con este tipo de eventos se motiven para que crezca el bádminton de Latinoamérica y sigamos teniendo la oportunidad de tener más apoyo y torneos”, concluyó Kevin.